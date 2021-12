Diebstahlserie aus Fahrzeugen – Geschädigte und Zeugen gesucht

In der Nacht vom 8. auf den heutigen 9. November kam es in den Ortslagen Morbach-Bischofsdhron und Morbach-Hundheim zu einer Serie von Diebstählen aus PKW.



Bislang unbekannte Täter durchwühlten mehrere PKW, die teilweise nicht verschlossen waren. Zum aktuellen Zeitpunkt sind zehn Taten bekannt. In einigen der Fälle konnten die Täter Diebesgut erbeuten, in anderen Fällen blieb es glücklicherweise bei Diebstahlversuchen. Bei Diebstählen aus verschlossenen PKW entstand nach ersten Erkenntnissen jeweils kein Schaden an den Fahrzeugen durch gewaltsame Öffnung. Wie die Fahrzeuge geöffnet wurden, bis bisher jedoch unbekannt.

Die Polizei Morbach sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in den Ortslagen Bischofsdhron, Hundheim oder der nahen Umgebung gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Serie stehen könnten. Zudem sind weitere Geschädigte dazu aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden, auch wenn kein finanzieller Schaden entstanden ist. Hilfreich bei den weiteren Ermittlungen könnten auch Aufzeichnungen privater Überwachungskameras in der Nachbarschaft der Geschädigten sein.



