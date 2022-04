Diebstahlserie

So wurden in der Straße „Buchwies“ aus bislang 2 Pkw Bargeld sowie sonstige Wertgegenstände entwendet. An den Fahrzeugen konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es in der Hauptstraße in Büdlich. Hier wurden vermutlich durch die gleichen Täter mehrere Motorsägen und ein Laubgebläse aus einem Geräteschuppen entwendet.

Der bislang bekannte Schaden/Diebesgut liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Morbach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533/9374-0

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de

