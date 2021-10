Diebstahl von Weintrauben

Im vermutlichen Zeitraum zwischen den Donnerstag, dem 07.10.21 und Sonntagmorgen, dem 10.10.2021, kam es an einem umzäunten Weinberg nahe der Grillhütte Wiltingen zu einem Diebstahl einer großen Anzahl Weintrauben.



Bislang unbekannte Täter zerstörten die Zaunanlage und verschafften sich so Zugang zu den Weinreben. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde daraufhin beinahe der gesamte Traubenbestand unberechtigterweise gelesen und abtransportiert. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von etwa 1500EUR.



Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, unter der Telefonnummer 06581-91550, in Verbindung zu setzen.



