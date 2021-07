Diebstahl von Weinreben

Im Zeitraum vom 19.07.2021 bis 30.07.2021 kam es in der Gemarkung Ayl-Biebelhausen in einem neu angelegten Weinberg zum Diebstahl von 30 jungen Weinreben.



Der Weinberg befindet sich oberhalb der Kreisstraße 131 zw. der Saarbrücke Biebelhausen und der Schleuse Kanzem.

Dem ortsansässigen Winzer ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 600EUR entstanden, da neue Reben gesetzt werden müssen.



Zeugenhinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.



