Morbach-Gutenthal

Diebstahl von Wahlplakaten

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag 20.02.2021 bis Montag 22.02.2021 ein an einem Bauzaun angebrachtes Wahlplakat an der Kreuzung B327/K100 gegenüber der Einfahrt zum Ortsbezirk Morbach-Gutenthal.