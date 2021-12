Diebstahl von Verkehrszeichen

Beide Verkehrszeichen, ein Wegweiser „Naurath“ sowie ein Gefahrenzeichen „Viehtrieb“, waren entlang der K 87, in Höhe der Ortslage Neu-Mehring sowie in Höhe der Einmündung zur K 85, stationiert. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter Tel. 06502 9157-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich



Telefon: 06502-9157-0

www.pischweich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell