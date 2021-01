Idar-Oberstein

Diebstahl von Streusalz

Durch bisher unbekannte Täter kam es im Zeitraum vom 21.01.2021, 14:00 Uhr bis 24.01.2021, 07:00 Uhr in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein zu einem Diebstahl von ca. 2,5 Tonnen Streusalz aus einer Garage. Bei einer derart großen Menge an Streusalz müssen der oder die Täter das Salz vermutlich mittels eines Transporters oder LKWs abtransportiert haben.