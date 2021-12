Neuhütten

Diebstahl von selbst geschnitzten Holzfiguren

In der Zeit von Freitag, 24.12.2021, 22:00 Uhr, bis Samstag, 25.12.2021, 11:30 Uhr, wurden durch unbekannte Täter in der Dollbergstraße in Neuhütten zwei selbst geschnitzte Reh/Hirsch-Holzfiguren entwendet.