Diebstahl von PKW – Kompletträdern

Morbach. Gutenthal (ots) – Am Samstag den 13.07.2024, zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr, kam es in der Ortslage Gutenthal zum Diebstahl von vier Sommerkompletträdern.

Anzeige

Unbekannte Täter hatten vier silberne Aluminium-Felgen der Marke Audi samt aufgezogener Sommerreifen vom Hof eines Wohnhauses in der Straße „Am Bach“ entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Konkrete Täterhinweise liegen nicht vor. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu in diesem Zeitraum in Gutenthal befindlichen Schrotthändlern. Die Polizei Morbach bittet um Meldung möglicher Augenzeugen und Mitteilung sachdienlicher Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach





Telefon: 06533-9374-0

https://s.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell