Diebstahl von Osterdekoration in Kirf (Kreis Trier-Saarburg)

Vermutlich in der Nacht von Karsamstag, 16.04.2022 auf Ostersonntag, 17.04.2022 wurde in der Ortslage Kirf durch unbekannte Täter Osterdekoration entwendet.





Bei dem Diebesgut handelt es sich um jeweils eine als Küken und eine als Osterhase verkleidete Schaufensterpuppe.

Die Figuren standen am Ortseingang und am Ortsausgang der Ortslage Kirf an der Bundesstraße 407.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581-9155-0



Rückfragen bitte an:



Bernhard Schiffmann

Bezirksbeamter

Polizeiinspektion Saarburg

Tel.: 06581-9155-55





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell