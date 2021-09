Archivierter Artikel vom 01.08.2021, 17:50 Uhr

Frauenberg

Diebstahl von Mountainbikes und einer Crossmaschine

Am Samstag, 31.07.2021 in der Zeit von 02:00 – 02:15 Uhr haben bisher unbekannte Täter in der Hauptstraße in Frauenberg zwei Mountainbikes der Marke Nakamura entwendet.