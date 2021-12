Diebstahl von mehreren Verkehrs-und Hinweisschildern

An der L148, zwischen Reinsfeld und Beuren,

wurden in Höhe der Gedenkstätte KZ Hinzert 2 Hinweisschilder zu der Gedenkstätte und

im weiteren Verlauf der L148, an der Abzweigung Hinzert, ein Wegweiser Hinzert-Pölert

entwendet. Zudem wurden im Bereich Pölerter Bahnhof weitere Verkehrsschilder

entwendet.

