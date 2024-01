Ruschberg, Westnetz Umspannwerk (ots) – Im Zeitraum vom 29.12.2023 bis 09.01.2024 kam es im Umspannwerk in Ruschberg zu einem Diebstahl von Kupferkabeln.

Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Gelände der Firma Westnetz AG und entwendeten das Metall aus einer Garage, welche als Lagerraum genutzt wird. Die Polizei Baumholder bittet unter der Telefonnummer 06783-9910 um Hinweise auf verdächtige Vorkommnisse bzw. Personen oder Fahrzeuge, welche sich innerhalb des mutmaßlichen Tatzeitraums in der Umgebung des Umspannwerkes in Ruschberg aufgehalten haben.



