Diebstahl von Kupferkabel

In der Zeit von Samstag, den 24.04.2021, 19:00 Uhr bis Sonntag, den 25.04.2021, 10:30 Uhr durchtrennten und entwendeten bislang unbekannte Täter in der Wasenstraße in Idar-Oberstein ein etwa fünf Meter langes Stromkabel.

Dieses war an der Hauswand am Anwesen Nr.39, hinter einer Verkleidung, angebracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610

piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell