Idar-Oberstein

Diebstahl von Kupfer- und Rotgussteilen

Am 12.04.2021 kam es an einer Baustelle in Höhe der Hauptstraße 296 in Idar-Oberstein zwischen 06:30 Uhr und 09:30 Uhr zu einem Diebstahl von diversen Kupfer- und Rotgussteilen im Gesamtwert von über 300 EUR.