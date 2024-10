Birkenfeld

Diebstahl von Kabeln zur Elektroinstallation aus Rohbau

In der Zeit von Freitag, dem 25.10.2024 gegen 22:00 Uhr bis Samstag, dem 26.10.2024 um 07:00 Uhr wurden in einem Rohbau in Birkenfeld zahlreiche bereits fertig verlegte (Elektro-)Kabel durchtrennt und anschließend entwendet.