Morbach

Diebstahl von hochwertigen Fahrrädern

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, den 28.05.2024, 19:30 Uhr bis Mittwoch, den 29.05.2024, 05:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Morbach durch bislang unbekannte Täter zum Diebstahl von zwei hochwertigen Fahrrädern, welche in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses abgestellt waren.