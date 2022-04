Diebstahl von Heizöl

Im Zeitraum zwischen dem 10.02.2022 und 02.04.2022 wurde durch bislang unbekannte Täter aus einem Anwesen in der Schulstraße in Nohen eine Menge von mehreren Tausend Litern Heizöl entwendet.





Aufgrund der vorliegenden Umstände ist davon auszugehen, dass das Diebesgut abgepumpt und mittels eines entsprechenden Fahrzeugs abtransportiert wurde.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise, welche zur Aufklärung der Straftat dienen. Mögliche Zeugen, welche im vorgenannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen und Wahrnehmungen, insbesondere in der Schulstraße in Nohen, gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33

55765 Birkenfeld

Telefon: 06782/9910

E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de



