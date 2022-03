Diebstahl von Edelstahlcontainern

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Hauptstraße in Mertesdorf zu unterschiedlichen Tatzeiten insgesamt vier Edelstahlcontainer.



Am Freitag, 18.03.2022, um die Mittagszeit, wurden zwei Edelstahlcontainer, die als Pflanzkübel und Parkplatzbegrenzung dienten, entwendet. Eine Beobachtung der Eigentümerin gegen 11:30 Uhr an diesem Tag könnte im Zusammenhang mit der Tat stehen.

Sie bemerkte einen weißen Kastenwagen, der rückwärts von der Hauptstraße aus kommend in den angrenzenden Radweg einfuhr.

Der Kastenwagen wurde dabei von einer zweiten männlichen Person eingewiesen. Am 23.03.2022, gegen 20:15 Uhr, wurde der Diebstahl von zwei weiteren Containern festgestellt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro, ein Container wiegt etwa 40 kg.

Zeugen, die Angaben zu dem Kastenwagen und den beiden Männern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel. 06502/91570, Email: pischweich@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.



