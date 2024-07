Diebstahl von Brennholz

In der Zeit zwischen dem 19.07.24, 17 Uhr und 24.07.24 10.30 Uhr wurden in der Gemarkung Fell (Parzelle Auf Pitterhell) 7-8 Kubikmeter bereits gespaltenes Brennholz von unbekannten Tätern entwendet.

Die Holzscheite weisen eine Länge von 1 Meter auf. Die genannte Parzelle ist über die Straße „In der Comain“ erreichbar. Auf Grund der Menge des entwendeten Holzes muss davon ausgegangen werden, dass die Täter das Holz mit einem Fahrzeug abtransportierten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 800 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.



