Diebstahl von Brennholz

Hierbei wurden insgesamt 15 Festmeter Buchen- sowie Mischholz entwendet. Diese waren an jeweils zwei Stellen im Wald im Bereich der Feldweg „Schneppenbach“ und „Kleinicher Berg“ gelagert.

Der Sachschaden wird auf ca. 780 EUR geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich der genannten Feldwege in Wederath gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Morbach (06533/93740).



