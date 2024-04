Diebstahl von Baumaterialien – Zeugen gesucht

Im Tatzeitraum Montag, 01.04.24 etwa 13:30 Uhr bis Dienstag, 02.04.24 08:45 Uhr kam es in der Hauptstraße, Höhe Abfahrt Struth, in Idar-Oberstein zu einem Diebstahl von Baumaterialien.

Anzeige

Hierbei wurden durch bisher unbekannte Täter mehrere Packungen Klebe- und Armierungsmörtel von einer Holzpalette vor einem Wohnhaus unmittelbar am Gehweg entwendet. Die Gesamtschadenhöhe dürfte sich bei einem niedrigen vierstelligen Eurobereich handeln.

Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen zur Tatzeit geben können. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781 – 5610 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell