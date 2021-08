Saarburg

Diebstahl von Bargeld aus PKW

Am Samstag, den 28.08.2021, im Zeitraum zwischen 17Uhr und 21Uhr wurde auf einem parallel zur L 132 verlaufenden Feldwirtschaftsweg in der Nähe des Campingplatzes Waldfrieden in Saarburg, ein dort stehender PKW des Typs Volvo V70 beschädigt, indem die beiden auf der Fahrerseite befindlichen Scheiben eingeschlagen wurden.