Konz

Diebstahl und Sachbeschädigung an einem VW Polo

Unbekannte entwendeten in der Nacht vom 12.10.2020 auf 13.10.2020 von einem in Konz, in der Bahnhofstraße zum Parken abgestelltem blauen VW Polo die Antenne sowie das vordere Kennzeichen.