Diebstahl und Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Mittwochabend, den 12.06.2024 und Donnerstagabend, den 13.06.2024 kam es zu einer Sachbeschädigung und einem Diebstahl auf dem Friedhofsgelände in Ayl.

Dabei durchtrennten bislang unbekannte Täter zunächst den ca. 40m langen Gartenschlauch und entwendeten anschließend das dazugehörige an der Wasserhauptleitung befestigte Schlauchgewinde. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.



Zeuginnen und Zeugen der Tat, insbesondere solche, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



