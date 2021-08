Trier

Diebstahl mehrerer Reitsättel in Schweich

In der Reitsportanlage Gosert in Schweich brachen Unbekannte in der Nacht vom 20.08.2021 auf den 21.08.2021, zwischen 21:00 und 08:00 Uhr mehrere Spinde auf und entwendeten fünf darin befindliche Sättel.