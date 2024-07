Schweich

Diebstahl mehrerer amtl. Kennzeichen

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Zwischen Samstag, 06.07.2024, 21:00 Uhr und Sonntag, 07.07.2024, 07:20Uhr, wurden in Schweich, auf dem Mitfahrerparkplatz Leinenhof, welcher an der L 141 gelegen ist, an mehreren Kraftfahrzeugen amtliche Kennzeichen entwendet.