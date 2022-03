Diebstahl hochwertiger Instrumente aus/an Landmaschinen

In der Nacht vom 10.03.2022 auf den 11.03.2022 kam es auf einem landwirtschaftlichen Hof in Talling zu einem Diebstahl von hochwertigen elektronischen Instrumenten aus/an Landmaschinen.

Bislang unbekannte Täter entwendeten hier eine GPS-Einheit, sowie ein Display, welche für landwirtschaftliche Tätigkeiten genutzt werden.

An beiden Landmaschinen konnten keine Beschädigungen oder Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen festgestellt werden. Es besteht daher die Möglichkeit, dass der/die unbekannte/n Täter im Besitz eines „falschen“ Schlüssels gewesen sein könnten. Der Sachwert der entwendeten Instrumente wird mit einem hohen 4-stelligen Betrag beziffert.

Die Polizei Morbach sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Morbach (Tel. 06533 / 93740) oder jede andere Polizeidienststelle.



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Tel.: 06533-93740

pimorbach.wache@polizei.rlp.de



