Saarburg

Diebstahl eines Wohnanhängers

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am Sonntagmorgen, den 18.08.2024, wurde die Polizeiinspektion Saarburg über den Diebstahl eines Wohnanhängers der Marke Adria, Farbe weiß, aus dem Industriegebiet in Saarburg, Nikolaus-Otto-Straße, in Kenntnis gesetzt.