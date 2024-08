Zerf

Diebstahl eines Versicherungskennzeichens in Zerf

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Am Samstag, 10. August 2024 gegen 14:00 Uhr, wurde ein aktuell gültiges Versicherungskennzeichen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Trierer Straße in Zerf entwendet.