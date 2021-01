Archivierter Artikel vom 29.11.2020, 20:10 Uhr

Im Zeitraum von Samstag, 28.11.2020 gegen 20:00 Uhr bis Sonntag, 29.11.2020 gegen 17:00 Uhr wurde in Konz in der Weinbergstraße ein silberner Roller der Marke Pegasus durch unbekannte Täter von einem frei zugänglichen Parkplatz entwendet.





Das Fahrzeug hat einen Wert von ca. 2000EUR.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 oder an die Polizeiwache Konz, Tel: 06501-92680 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-91550

PK Polasek



