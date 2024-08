Im Zeitraum von Freitag, den 23.08.2024, gegen 18:30 Uhr bis Samstag, den 24.08.2024, gegen 09:30 Uhr kam es im Industriegebiet in Saarburg zu einem Diebstahl eines Pferdeanhängers.

Bei dem Pferdeanhänger handelt es sich um einen neuwertigen Anhänger der Marke Nancy Cheval vom Typ C7. Der Anhänger hat eine helle Verkleidung, auf welcher ein Aufdruck mit einem Pferdekopf angebracht ist. Zur Tatzeit hat sich zudem ein amtliches Kennzeichen an dem Anhänger befunden.



Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Anhänger geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Saarburg unter der Telefonnummer 06581 9155-0 zu melden.



