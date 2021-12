Diebstahl eines Muldencontainers

Der blaue Container im Wert von mehreren Tausend Euro wurde zum Abtransport vermutlich mittels Kran von einem Privatgelände auf einen LKW geladen. Das Gelände grenzt an das Holzhackschnitzelwerk und befindet sich unmittelbar an dem, parallel zur L147 zwischen Hermeskeil und Gusenburg gelegenen, geteerten Feldweg. Zeugen, die in Bezug auf den Abtransport verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den derzeitigen Standort des blauen Muldencontainers geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.



