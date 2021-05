Diebstahl eines Motorrads in Konz-Krettnach, Zeugen gesucht

Am Sonntag, den 30.05.2021, wurde der Polizeiinspektion Saarburg der Diebstahl eines Motorrads in Konz-Krettnach gemeldet.





Zur Tatzeit, welche sich auf den Zeitraum von Samstag, den 29.05.2021, 21:00 Uhr bis Sonntag, den 30.05.2021, 09:00 Uhr erstreckt, befand sich das Motorrad auf einem Anhänger vor dem Wohnanwesen des Geschädigten.



Bei dem Motorrad handelt es sich um eine Motocrossmaschine des Herstellers KTM vom Typ 500EXC. Das Motorrad hat eine weiße Verkleidung, auf welcher sich mehrere orangene und blaue Aufkleber, sowie im vorderen Bereich beidseitig die Aufschrift „Bodo Schmitt“, befinden.



Zur Tatzeit hat sich kein amtliches Kennzeichen an dem Motorrad befunden.



Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Motorrad geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Saarburg unter der Telefonnummer 06581 9155-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581/9155-0

pisaarburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



