Diebstahl eines Leichtkraftrades

In der Zeit von Donnerstag, 22.07.2021, 23.00 Uhr bis Freitag, 23.07.2021, 10.00 Uhr entwendeten bis jetzt noch unbekannte Täter ein vor einer Gaststätte im Bereich des Marktplatzes im Stadtteil Oberstein abgestelltes Leichtkraftrad mit dem amtlichen Kennzeichen BIR-J 32. Es handelt sich bei dem Leichtkraftrad um ein Krad der Marke Skyteam, Tpy Skyteam mini ST 125-8 (Monkey), Farbe schwarz.

Auf dem Tank befindet sich ein Aufkleber Harley Davidson. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell