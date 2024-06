Diebstahl eines Kennzeichens

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Morbach OT Haag (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag den 28. Juni kam es zum Diebstahl des hinteren Kennzeichens WIL-TP 75. Der bislang unbekannte Täter schraubte das Kennzeichen von einem 3-rädrigen Motorrad, welches in der Kunibertstraße in Morbach OT Haag vor einem Wohnhaus geparkt war, ab und nahm es mit.