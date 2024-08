Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes in der Glockenstraße in Trier

Am 28.07.2024 kam es zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr zur Entwendung eines hochwertigen E-Bikes.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Dieses wurde vor der Gaststätte „früh bis spät“ in der Glockenstraße 6 in Trier abgestellt und mittels Fahrradschloss gesichert. Dennoch gelang der bisher unbekannten Täterschaft der Diebstahl.



Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 4.500,00 EUR.



Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 9779-2090 zu melden.



