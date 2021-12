Diebstahl eines geschmückten Weihnachtsbaumes

In der Nacht vom Dienstag, den 07.12.2021, auf Mittwoch, 08.12.2021, in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 08:45 Uhr, wurde ein geschmückter Weihnachtsbaum, welcher vor dem Anwesen der Bahnhofstraße 28 in Morbach stand, von einem bislang unbekannten Täter entwendet.





Die Polizeiinspektion Morbach fragt:



Wer hat das Tatgeschehen beobachtet, bzw. hat während des

Tatzeitraums eine Person oder Personen wahrgenommen, die sich in

diesem Bereich aufgehalten und in verdächtiger Art und Weise

verhalten hat/haben.



Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Morbach oder jede

andere Polizeidienststelle.



