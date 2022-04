Diebstahl eines Geldbeutels im Lidl-Markt

Am 20.04.2022 kam es im Zeitraum von 10:30-11:10 Uhr in Morbach im Lidl-Markt zum Diebstahl eines Portemonnaies.

Die Geschädigte legte zum Einkaufen ihre Geldbörse vor sich in den Einkaufskorb, welchen sie in den Einkaufswagen stellte. Der Diebstahl des Portemonnaies fiel der Geschädigten erst auf, als sie an der Kasse ihre Einkaufe bezahlen wollte. Der oder die Täter konnten bislang nicht ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, melden sich bitte bei der Polizei Morbach.



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/9374-0

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de



