Diebstahl eines E-Bike Akkus und eines Kindersitzes in der Ferienanalage Hambachtal

Am Freitag dem 09.08.2024 kam es in der Ferienanlage Hambachtal zu einem Diebstahl.

Anzeige

In der Zeit zwischen 17:00 und 18:00 Uhr wurden an einem E-Bike der Marke Stella der Akku und ein auf dem Fahrrad befestigter Kindersitz gestohlen. Der Kindersitz ist weiß/braun und ebenfalls vom Hersteller Stella.

Das Fahrrad war vor dem Ferienhaus Nr. 47 abgestellt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Birkenfeld entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschieder Straße 33

55765 Birkenfeld

Telefon: 06782-9910

www.pibirkenfeld.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell