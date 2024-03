Diebstahl eines Anhängers

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 28.29.02.2024, wurde durch unbekannte Täter von einem Parkplatz in Konz, Brunostraße 112, ein größerer 2-achsiger Pkw-Plattformanhänger, ohne Seitenwände, entwendet.

Der Wert des Anhängers wird auf ca. 7000.- EUR geschätzt.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell