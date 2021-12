Naurath

Diebstahl eines Anhängers

Unbekannte(r) Täter entwendete(n) in der Zeit vom Sonntag, 05.12.2021 20:00 bis Dienstag, dem 07.12.2021 09:30 Uhr, in der Föhrener Straße in Naurath (Eifel) einen PKW-Anhänger der Marke AGADOS mit den amtlichen Kennzeichen TR-W 140. Es handelte sich um einen silbernen Zwei-Achser mit einer Länge von etwa 6,5m, der auch zum Transport von Fahrzeugen geeignet ist.