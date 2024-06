Morbach

Diebstahl eines Anhängerkabels

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Im Tatzeitraum vom Dienstagnachmittag, den 14.05.2024 bis Dienstagabend, den 28.05.2024, kam es auf dem Parkplatz in der „Bischofsdhroner Straße“ in Morbach nahe des Sportplatzes zu einem Diebstahl eins Anhängerkabels, welches dort an einem Anhänger befestigt war.