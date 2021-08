Idar-Oberstein

Diebstahl einer Überwachungskamera

Am Freitag, den 27.08.2021, zwischen 03:20 Uhr und 03:30 Uhr, wurde im Friedrich-Ebert-Ring in Idar-Oberstein eine Überwachungskamera, welche an einer Hausfront montiert war, durch einen bisher unbekannten, männlichen Täter entwendet.