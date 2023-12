Diebstahl einer Ortstafel

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa



Die Ortstafel befand sich an der Kreuzung der Hauptstraße und L175 in Niederwörresbach und wurde aus ihrer Halterung herausgeschraubt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell