Diebstahl einer Kreiselegge

Das typischerweise in Weinbergen zur Bodenlockerung genutzte Anbaugerät wurde durch den Besitzer auf einem Schotterplatz in der Straße „Zuckerberg“ zuletzt am 23.05.24 gegen 15:00 Uhr gesehen. Am Samstag bemerkte er das Fehlen des rot-gelben und ca. 555kg schweren Geräts.

Hinweise zum Täter oder zur Tatbegehungsweise bestehen zum jetzigen Zeitpunkt keine.



Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den Täter oder ein dazugehöriges Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.



