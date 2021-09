Diebstahl einer Hundetransportbox

Am Samstag, 18.09.2021, wurde zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr ein silberner, klappbarer Hundekäfig von der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses in der Fürst-Dominik-Straße in 55758 Sien entwendet.

An diesem Mittag seien Schrotthändler in der Ortschaft unterwegs gewesen, welche möglicherweise dachten, dass es sich bei der Transportbox um Abfall handele. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Idar-Oberstein zu melden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIINSPEKTION IDAR-OBERSTEIN



Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-561-0

Telefax: 06781-561-5182

piidaroberstein.wache@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell