Diebstahl einer historischen Weinkelter

In der Zeit von Sonntag, 06.02.2022, bis einschließlich Sonntag, 13.02.2022, wurde vom Parkplatz des ehemaligen Hotels „Zummethof“ in Leiwen, Ortsteil Zummet, eine historische Weinkelter entwendet.

Die Kelter stand unmittelbar neben der dort befindlichen Stele „Schönste Weinsicht – Mosel – 2016“.

Da das Gerät ein Gewicht von ca. 700 bis 800 kg aufweist, dürfte der Abtransport mittels eines LKW mit Ladekran oder ähnlicher Vorrichtung durchgeführt worden sein.



Sachdienliche Hinweise in dieser Sache erbittet die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/9157-0 oder per Email: pischweich@polizei.rlp.de.



