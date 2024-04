Baumholder

Diebstahl einer Handtasche

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Donnerstag, 11.04.2024 gegen 14:15 Uhr wurde im Bereich des Mehrgenerationenspielplatzes am Stadtweiher in Baumholder eine schwarze Handtasche gestohlen.