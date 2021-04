Diebstahl einer Geldbörse im LIDL-Markt Morbach

Am Donnerstag, dem 22.04.2020 zwischen 09:05 Uhr und 09:20 Uhr, wurde einer Kundin im LIDL-Markt in Morbach von einem bislang unbekannten Täter die Geldbörse entwendet.

Die Kundin hatte ihre Geldbörse in einer Einkaufstasche mitgeführt. Als sie die Waren an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Morbach (06533/93740) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



